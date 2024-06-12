Киев, 12 июня, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном украинской армии городе Запорожье прогремело не менее двух взрывов. Об этом 12 июня сообщили украинские СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

Вначале о взрыве в городе написало со ссылкой на местные группы в соцсетях интернет-издание «Страна. ua».

Позднее украинское издание «Общественные новости» сообщило о повторном взрыве в Запорожье, не приведя каких-либо подробностей.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что ВС России наносят удары только по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 июня украинский «24-й канал» сообщил о взрывах в районе Днепропетровска. По информации других местных СМИ, после взрывов в Днепропетровской области вспыхнул сильный пожар.

Ранее в этот же день глава военной администрации Киевской области Руслан Кравченко заявил о пожаре на одном из промышленных объектов после ночных взрывов. По его словам, тушением пожара занимаются 105 человек с 30 единицами техники.

Глава назначенной киевским режимом военной администрации Херсонской области Александр Прокудин 12 июня написал, что на временно контролируемой ВСУ части региона получил повреждения ряд объектов инфраструктуры. Он не уточнил никаких подробностей.