Санкт-Петербург, 12 июня, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Российская актриса театра и кино Гала Самойлова ушла из жизни в возрасте 45 лет. Об этом 12 июня сообщил портал «Кино-Театр. ру».

Кадр из к/ф «Актриса». Россия. 2013 Гала Самойлова

Однокурсник актрисы, режиссëр Борис Павлович назвал актрису в соцсети «ВКонтакте» легендой Санкт-Петербурга. Он также уточнил в комментариях к сообщению о смерти артистки, что Самойлова скончалась из-за тяжёлого заболевания.

Самойлова родилась 22 декабря 1978 года в небольшом селе в Кемеровской области и в 2003 году окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Затем играла в ТЮЗе им. Брянцева, Александринском театре, театре «Мастерская» и «Приюте комедианта». Кроме того, сотрудничала с площадкой «Скороход», Инженерным театром «АХЕ», «Этюд-театром», Лабораторией «ON. театр» и «Таким Театром».

Также актриса снималась в кино и сериалах, среди её работ роли в сериалах «Мажор-2» (2016), «Такая работа» (2015) и «Великолепная пятёрка» (2018), а также в фильме «Праведник» (2023).