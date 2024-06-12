Токио, 12 июня, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Власти Японии планируют расширить санкции против России, включив в свои рестрикции компании из третьих стран, в том числе Китая, за якобы поставки в РФ материалов и комплектующих двойного назначения. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Япония

В частности, это касается импорта нитроцеллюлозы. Предполагается, что списки компаний, которые могут попасть под новые санкции, представит премьер-министр Японии Фумио Кисида на предстоящем саммите «Большой семерки» (G7) в Италии.

В случае положительного решения Япония впервые введёт санкции против китайских компаний из-за ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня агентство Reuters со ссылкой на источник написало о том, что страны «Большой семерки» хотят сделать «жёсткое предупреждение» небольшим банкам Китая, которые, как считают в G7, оказывают помощь России в обходе западных санкций. По некоторым прогнозам, соответствующее заявление организация может сделать в ближайшие дни.

1 марта Япония дополнила антироссийский список санкций, включив в него ещё 12 физических и 36 юридических лиц. В перечень добавили НПО «Базальт», Объединенную судостроительную корпорацию, концерны «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавод», ФГУП «Атомфлот» и АО «ГТЛК», компании «Ангстрем», НПО «Аврора», «Импульс», КБ «Новатор» и другие организации.