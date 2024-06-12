Бразилиа, 12 июня, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Бразилия рассматривает возможность расчётов в национальных валютах за российские энергоресурсы и другие товары, но для этого необходимо создать соответствующий механизм. Об этом заявил глава МИД Бразилии Мауро Виейра.

Иван Шилов ИА Регнум Нефть, Россия

«Платежи между Бразилией и РФ в нацвалютах ещё не реализованы, но такая возможность изучается… Этот механизм, который позволит Бразилии платить за российский импорт, а России оплачивать наши товары, ещё будет обсуждаться», — сказал он в интервью «Известиям».

Виейра отметил, что речь идёт не только об энергоресурсах, но и о любых других товарах, импортируемых в Бразилию из России. Также продолжается обсуждение перехода на платежи в национальных валютах в рамках межгосударственного объединения БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что торговля в национальных валютах и развитие альтернативных платёжных систем необходимы для продолжения экспорта российской нефти. Он отметил, что за последние два года доля рубля в расчётах за экспорт выросла более чем в три раза и превысила 40%.

10 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров на совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС указал, что страны — участницы объединения ведут активную работу над созданием платформы для расчётов в национальных валютах при взаимной торговле.