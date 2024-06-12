Ереван, 12 июня, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Один человек стал жертвой перестрелки в районе Ачапняк в Ереване, сообщил портал aysor. am со ссылкой на МВД Армении.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

В пресс-службе ведомства уточнили, что ещё один человек получил ранение. Дорожное движение в районе инцидента оказалось парализовано. Свидетели утверждают, что слышали автоматные очереди.

Городская полиция приступила к розыску лиц, причастных к преступлению, и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2020 года мужчина открыл стрельбу в гостинице «Эребуни» в Ереване. Сдал оружие. Полицейским удалось его разоружить.

24 марта 2024 года в ереванском районе Нор-Норк трое неизвестных с оружием попытались ворваться в здание отдела полиции. Возле здания взорвалась граната. Двое нападавших пострадали и были госпитализированы. Ещё одного преступника позже задержал спецназ.