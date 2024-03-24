Ереван, 24 марта, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Нападение на отделение полиции в Ереване совершили три человека, один из них до сих пор остаётся с гранатой у полицейского управления, сообщили 24 марта в МВД Армении.

Кадр из видео

«Трое вооружённых граждан попытались прорваться в административное здание Нор-Норкского отдела МВД, применили гранату, в результате чего двое злоумышленников получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в полиции.

Ещё один вооружённый человек находится перед отделением полиции. Силовики принимают меры по его нейтрализации.

Как сообщало ИА Регнум, группа вооружённых людей ворвалась в отделение полиции в Ереване в районе Нор-Норк. Рядом с полицейским участком взорвалась граната. О количестве пострадавших не сообщалось.

Полиция оцепила участок.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876636" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> У отделения полиции в Ереване взорвали гранату

Ранее полиция Армении сообщала о том, что задержала в республике 49 членов организации «Боевое братство», так как они собирались, вопреки разрешению властей, провести в Тавушской области тактические учения.