Ереван, 24 марта, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Спецназ Службы нацбезопасности Армении начал штурмовать захваченный отдел полиции в Ереване и задержал находившегося там вооружённого нападавшего. Об этом стало известно 24 марта.

Кадр из видео

Как сообщил пресс-секретарь армянской полиции Нарек Саркисян, мужчину обезвредили.

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«Мужчина задержан», — заявил он журналистам.

Отмечается, что при оперативных мероприятиях никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, группа вооружённых людей ворвалась в здание ереванского отдела полиции вечером 24 марта. Нападение произошло в районе Нор-Норк, есть раненые. Силовики оцепили здание, по предварительной информации, напавшими оказались члены организации «Боевое братство», требовавшие, чтобы задержанных накануне по подозрению в незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов 49 человек отпустили.

Позднее выяснилось, что двое из троих напавших, применив гранату, получили ранения. Их доставили в больницу, третий мужчина остался возле участка в одиночестве.