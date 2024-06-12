Москва, 12 июня, 2024, 03:56 — ИА Регнум. Американская фармацевтическая компания Eli Lilly запретила швейцарской фирме Swixx BioPharma поставлять в Россию препарат «Хумалог» (МНН «инсулин лизпро»), сообщила 11 июля газета «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Информацию о решении Eli Lilly подтвердили в Росздравнадзоре. Ведомство получало соответствующее уведомление ещё в феврале 2024 года.

Год назад Swixx BioPharma купила бизнес американской компании в России и получила права на это лекарство. Согласно ответу фирмы на письма пациентского сообщества, сейчас в РФ распродают остатки препарата, и новых поступлений не предвидится.

В рамках существующей правовой базы компании должны предупреждать Росздравнадзор о прекращении поставок препаратов за год до объявленной даты. В ведомстве в свою очередь уточнили, что, по данным на 10 июня, в гражданском обороте в РФ находится более 1 млн упаковок с МНН «инсулин лизпро» отечественного и иностранного производства.

Такое количество, как отмечают в Росздравнадзоре, соответствует годовой потребности России в этом лекарстве.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года стало известно о том, что российские учёные разработали препарат для лечения сахарного диабета и ожирения, не имеющий мировых аналогов. Лекарство назвали «Дипиарон». Препарат стимулирует выработку гормонов класса инкретинов в кишечнике и нормализует уровень глюкозы в крови.

В начале апреля 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может и будет сама производить все необходимые товары, включая лекарства, оборудование и транспорт. Он подчеркнул, что следующие шесть лет должны быть периодом форсированного индустриального развития страны.