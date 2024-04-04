Москва, 4 апреля, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Россия может и будет самостоятельно производить все необходимые товары, в том числе лекарства, оборудование и транспорт. Об этом 4 апреля заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на съезде профсоюзов в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

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Президент подчеркнул, что следующие шесть лет должны быть периодом форсированного индустриального развития страны.

«На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и так далее. Всё это мы можем и будем производить сами, в гораздо больших объёмах, чем сейчас», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что Промышленное производство в РФ по итогам 2023 года выросло на 3,5%. Премьер уточнил, что главным драйвером этого роста стал обрабатывающий сектор, прибавивший за год 7,5%, что стало рекордом за последние десять лет.

Он уточнил, что в машиностроении рост производства составил более чем 21%, а выпуск станков увеличился на 60%. Кроме того, по данным Мишустина, на 25% вырос выпуск грузовых и пассажирских судов в гражданском секторе водного транспорта, а также на 7% — производство лекарств.