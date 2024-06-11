Москва, 12 июня, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, которые находятся на Международной космической станции (МКС), поздравили граждан РФ с Днём России, сообщили 12 июня в «Роскосмосе».

Telegram-канал «Роскосмоса» Николай Чуб, Олег Кононенко и Александр Гребёнкин

«Мы, российские члены экипажа Международной космической станции Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин, от всего сердца поздравляем вас с Днем России, с самым важным праздником нашего государства!» — сказал Кононенко в видеоролике, который в своём Telegram-канале опубликовала государственная корпорация по космической деятельности.

По словам космонавта, 12 июня является праздником тех граждан, которые любят Родину и её историю, а также испытывают за Россию гордость. Чуб в свою очередь заявил, что любовь к стране является чувством, объединяющим всех. Он добавил, что от каждого зависит, будет ли Россия успешным, процветающим и удобным для жизни государством.

Гребёнкин, также поздравляя с праздником, отметил, что Россия является домом для всех её граждан, и страну следует уважать и беречь.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 мая Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин поздравили соотечественников с борта МКС с Днём Победы. Во время поздравления космонавты поочередно передавали друг другу копию Знамени Победы.

12 июня, в День России, президент РФ Владимир Путин наградит героев труда и лауреатов государственных премий. Кроме того, у главы государства запланированы международные контакты.