Москва, 9 июня, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведёт встречу с первыми участниками программы «Время героев». Об этом сообщает тележурналист Павел Зарубин.

Программа «Время героев»

Вместе с тем, по информации журналиста, в графике главы государства значится встреча с учёными, которые получили мегагранты, проведение заседания Совета по науке и образованию. В День России 12 июня Путин наградит героев труда и лауреатов государственных премий. Также у российского лидера запланированы международные контакты.

Как передавало ИА Регнум, Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля сообщил о запуске кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников СВО для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти и в госкомпаниях.

Обучение первого потока кадровой программы «Время героев» стартовало 27 мая. Для 83 обучающихся предусмотрено четыре очных модуля продолжительностью по 30 дней каждый. В первом из них участники изучат структуру системы государственного управления, её функции, механизмы работы, нормативное обеспечение и особенности, которые необходимо учитывать на государственной службе.

30 мая два участника кадровой программы получили медали «Золотая Звезда» Героя России. Кавалер трёх орденов Мужества капитан Николай Соколов получил награду из рук Путина на торжественной церемонии вручения в Кремле. Юрию Абаеву награду вручили в Мастерской управления «Сенеж».

Кроме того, в начале июня участники первого модуля программы «Время героев» отправились к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Ледокол с военнослужащими пройдёт по маршруту Мурманск — Северный полюс — Земля Франца-Иосифа — Мурманск. На борту для участников подготовили образовательную и культурную программы. Отмечалось, что участниками программы «Время героев» стали военнослужащие, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции (СВО), обладающие управленческим опытом и потенциалом.