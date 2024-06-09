Москва, 9 июня, 2024, 20:48 — ИА Регнум. На фестивале «Усадьбы Москвы» с 15 июня по 15 сентября запланировано более 2,5 тыс. мероприятий, сообщил 9 июня мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин

«С 15 июня по 15 сентября пройдёт самый масштабный сезон фестиваля «Усадьбы Москвы». Его площадками на три месяца станет 21 городская усадьба и 19 загородных — в два раза больше, чем в прошлые сезоны», — написал он.

По его словам, семьи с детьми могут попробовать себя в старинных русских играх и творческих мастер-классах, молодёжь — сходить на концерты современной музыки в атмосфере других эпох, а старшее поколение — отдохнуть на пикниках в стиле XIX века.

Мэр столицы отметил, что фестиваль включает в себя несколько тематических направлений.

Так, усадьбы Басманного района объединятся в настоящий кластер, где можно будет совершить прогулку под аудиоспектакль или подкаст, а также пройти увлекательную квест-игру. В Коломенском, Екатерининском парке, Царицыно и других исторических местах создадут тематическое пространство старинной московской дачи: посетители примерят костюмы ХIX века, побывают в домашнем театре и научатся готовить варенье.

«Гостей ждут грандиозные летние концерты, кинопоказы под открытым небом и мюзикл. Всего запланировано больше 2500 мероприятий», — добавил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, ранее столичный мэр также рассказал о масштабном фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!».

Так, по его словам, Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре будет проходить вернисаж. Петровский бульвар станет местом притяжения для художников, любящих рисовать на пленэре. На Покровском бульваре устроят литературные чтения, а на Тверском — мини-фестивали моды, фотографии и красоты.

На Рождественском и Страстном бульварах выступят уличные музыканты, на Гоголевском обучат игре в шахматы, а на Яузском — рисовать граффити. Набережные столицы станут местом для спортивных тренировок и тематических мастер-классов, добавил Собянин.