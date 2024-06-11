Киев, 11 июня, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Киеву не стоит пытаться вернуть полуостров Крым под свой контроль силовым способом. Такое мнение 11 июня высказал военный 4-й бригады оперативного назначения «Рубеж» Нацгвардии Украины Андрей Кривущенко, его слова привело издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

Кривущенко отметил, что киевским властям тяжело будет захватить Крым, потому что они сдали полуостров политически.

По его утверждению, у Киева якобы есть право на захват всех освобождённых российскими военными территорий, кроме Крыма, где в 2014 году приняли внутреннее политическое решение о воссоединении с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале польский генерал Вальдемар Скшипчак, после бегства ВСУ из Авдеевки, заявил, что Киев не сможет вернуть под контроль Крым и потеряет ещё больше территорий. Он призвал украинские власти быть реалистами на фоне происходящего на линии боевого соприкосновения.

Позднее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал планы Киева по захвату Крымского полуострова иллюзией «перемоги» (с украинского — победы). Он отметил, что киевские власти такими заявлениями пытаются поддерживать в населении веру в благоприятный для них исход конфликта.

Глава крымского парламента Владимир Константинов 10 июня заявил, что ущерб от водной и энергетической блокад Крыма со стороны украинских властей в общей сложности превысил 14 трлн рублей. Отмечалось, что власти региона также посчитают ущерб транспортной и продовольственной блокадами, терактами, и оценят разрушение инфраструктуры полуострова в период, когда полуостров контролировала Украина.

Полуостров Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение полуострова в состав России.