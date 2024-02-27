Херсон, 27 февраля, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Планы Украины по захвату Крымского полуострова являются не чем иным, как иллюзией «перемоги» (с украинского — победы), заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости» 27 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Там (На Украине. — Прим. ред.) пытаются поддерживать иллюзию «перемоги»… хотя на самом деле киевский режим близок к краху», — указал Сальдо.

По его словам, украинские власти, вкладывая всё больше пафоса и хвастовства в свои речи, избегают реальных проблем и пытаются поддерживать в населении веру в благоприятный для них исход конфликта, используя приёмы утешительного обмана.

Напомним, что 25 февраля руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) записал и опубликовал видеообращение, в котором пригрозил россиянам новыми атаками ВСУ на Крымский мост.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что военные и террористические угрозы украинских официальных лиц в адрес Крыма могут быть неразрывно связаны с попыткой развязать третью мировую войну. Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет, комментируя угрозы в адрес Крыма со стороны Кирилла Буданова, заявил, что подобные заявления являются проявлением форменного нацизма.