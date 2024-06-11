Минск, 11 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Заявления западных деятелей о том, что Белоруссия якобы похищает детей Донбасса, не имеют никаких оснований, это просто наглая манипуляция и спекуляция на общечеловеческих ценностях, заявил 11 июня госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Вбросы о краже детей являются наглой манипуляцией — «абсолютно неискренней, конъюнктурной», заявил он в интервью «ЛуганскИнформЦентру».

«Это спекуляция на общечеловеческих ценностях тех людей, которые будучи оппозиционерами за рубежом, в изгнании, хотят о себе напомнить и показать себя борцами за свои лживые и ложные цели», — сказал Мезенцев.

Произносящие обвинения в краже детей хотят показать себя защитниками детей, которым в действительности ничего не угрожает. Этим детям помогают и с белорусской, и с российской стороны.

Российский дипломат напомнил, что в Белоруссию из зон боевых действий вывозили детей для оздоровления и поддержки. Эти дети получили возможность провести время со сверстниками, поиграть в спортивные игры, почувствовать себя детьми. Вывоз детей осуществили за счёт бюджета Союзного государства. От каждого родителя или представителя опеки брали разрешение, есть все соответствующие документы.

В итоге сколько детей уехало из ДНР и ЛНР, ровно столько же вернулись назад через две-три недели, подчеркнул Мезенцев. Ни один человек не пропал, никто не заболел и не получил никаких травм.

В октябре прошлого года Мезенцев сообщил, что за счёт средств Союзного государства 2100 детей с Донбасса побывали на оздоровлении в Минской области в летних лагерях. Он отметил, что белорусская оппозиция обвинила власти республики в краже детей. Мезенцев опроверг эти обвинения, подчеркнув, что домой вернулись абсолютно все дети.

В июле 2023 года Комитет по иностранным делам Европейского парламента призвал страны и институты ЕС добиваться ареста президента Белоруссии Александра Лукашенко за участие в эвакуации детей из зоны боевых действий. Президент республики заявил на это, что прозападная оппозиция заинтересована в этих лживых обвинениях.

В конце декабря 2022 году Мезенцев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что белорусская делегация три раза посетила Донбасс в целях оказать помощь детям из ДНР и ЛНР. В Донбасс доставили гуманитарную помощь, в том числе оборудование для обучения. Также детям Донбасса передали два автобуса Горьковского автозавода.