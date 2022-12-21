Москва, 21 декабря, 2022, 23:30 — ИА Регнум. В 2022 году делегация из Белоруссии три раза посетила Донбасс с целью помочь детям из ДНР и ЛНР. Об этом рассказал 21 декабря в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Government.ru Дмитрий Мезенцев

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По его словам, из бюджета Белоруссии на помощь детям Донбасса «были выделены значительные средства». Дмитрий Мезенцев поблагодарил Владимира Путина за возможность помогать и рассказал, что делегация страны посетила Донецкую и Луганскую Народные Республики трижды, последний раз — в начале декабря.

«И мы видели, как воспринимают дети современные компьютеры, интерактивные системы обучения, проекционное оборудование. Мы передали два автобуса Горьковского автозавода, специально собранные и практически по себестоимости отданные нам, для Школы олимпийского резерва в Донецке и для спортивного училища в Луганске», — сказал Дмитрий Мезенцев.

Он отметил, что эту работу будут продолжать и потребность в помощи есть. К такому выводу представители делегации на Донбассе пришли после беседы с руководителями системы образования в ДНР и ЛНР. Владимир Путин поддержал намерение белорусской стороны помогать детям Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Мезенцев на встрече 21 декабря также обсуждали вопросы безопасности Союзного государства России и Белоруссии.