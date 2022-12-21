Мезенцев рассказал Путину о помощи детям Донбасса от Белоруссии
Москва, 21 декабря, 2022, 23:30 — ИА Регнум. В 2022 году делегация из Белоруссии три раза посетила Донбасс с целью помочь детям из ДНР и ЛНР. Об этом рассказал 21 декабря в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
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По его словам, из бюджета Белоруссии на помощь детям Донбасса «были выделены значительные средства». Дмитрий Мезенцев поблагодарил Владимира Путина за возможность помогать и рассказал, что делегация страны посетила Донецкую и Луганскую Народные Республики трижды, последний раз — в начале декабря.
Он отметил, что эту работу будут продолжать и потребность в помощи есть. К такому выводу представители делегации на Донбассе пришли после беседы с руководителями системы образования в ДНР и ЛНР. Владимир Путин поддержал намерение белорусской стороны помогать детям Донбасса.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин и Мезенцев на встрече 21 декабря также обсуждали вопросы безопасности Союзного государства России и Белоруссии.