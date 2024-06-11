Токио, 11 июня, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Количество заражений гемолитическим стрептококком в Японии, который в случае тяжёлого протекания заболевания может привести к отмиранию тканей рук и ног, в первой половине текущего года уже превзошло рекорд 2023 года. Об этом 11 июня сообщило агентство Kyodo.

(сс) NIAID

Уточняется, что с начала года в стране выявили 977 подтверждённых случаев заражения «бактерией, пожирающей плоть» — гемолитическим стрептококком, из которых 176 заражённых зарегистрировали с 5 мая по начало июня.

При этом за весь 2023 год в стране выявили 941 случай заражения гемолитическим стрептококком, что стало рекордным количеством с момента начала таких наблюдений в 1999 году. А самое большое число (145 случаев) заразившихся выявили с начала 2024 года в Токио.

Отмечается, что заболевание чаще всего вызывает гемолитический стрептококк группы А, причины роста случаев заражения ещё точно не установили. По мнению специалистов, это может быть связано с ростом случаев заболевания фарингитом после ослабления мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая стало известно, что в Японии рекордными темпами увеличивается число заражения гемолитическим стрептококком. По словам экспертов, оно выросло с момента, как в стране ослабили меры по борьбе с коронавирусом.

Синдром стрептококкового токсического шока (STSS) является острым полисистемным заболеванием, развивающимся в результате воздействия на организм высокотоксичных экзотоксинов стрептококков. Болезнь поражает в основном людей в возрасте от 30 лет. В ходе заболевания на коже проявляется диффузная сыпь, также наблюдаются рвота и диарея. Болезнь быстро развивается и может привести к летальному исходу.

Тяжёлое протекание заболевания и быстрое ухудшение состояния пациентов часто требуют госпитализации. Основу для лечения, как правило, составляет введение антибиотиков и борьба с полиорганной недостаточностью.