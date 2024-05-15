Токио, 15 мая, 2024, 14:34 — ИА Регнум. В Японии рекордными темпами растёт количество случаев заражения смертельной болезнью — гемолитическим стрептококком. Он приводит к некрозу конечностей и полиорганной недостаточности, сообщил телеканал NHK.

Global Look Press

«Причина роста случаев заражения не ясна. Эксперты отмечают, что число выросло с тех пор, как ослабили антиковидные меры», — следует из материала.

С начала 2024 года в Японии выявили 801 случай заражения, что в 2,76 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за 2023 год в стране зафиксировали 941 случай острого гемолитического стрептококкового инфекционного заболевания.

О синдроме стрептококкового токсического шока

Синдром стрептококкового токсического шока (STSS) — острое полисистемное заболевание, которое развивается в результате воздействия на организм высокотоксичных экзотоксинов стрептококков. Синдром поражает главным образом людей в возрасте 30 лет и старше. При заболевании на коже проявляется диффузная сыпь. Другими симптомами является рвота и диарея. Синдром быстро развивается и может привести к летальному исходу.

Тяжесть заболевания и быстрое ухудшение состояния пациентов часто требуют госпитализации. Основу лечения обычно составляет введение антибиотиков и борьба с полиорганной недостаточностью.

Инфекционную болезнь вызывают бактерии стрептококка группы А, или, как его еще по-другому называют, пиогенный стрептококк. Гемолитический стрептококк группы А выделяет опасные токсины, которые могут поражать клеточные мембраны клеток, включая тромбоциты, вызывать сыпь, а также увеличивать проницаемость тканей, что облегчает распространение инфекции по организму.

Эксперты предупредили, что инфекции могут возникать через открытые раны. В этой связи врачи призвали в случае порезов сразу дезинфицировать раны и мыть руки, чтобы избежать заражения.

Опасный вирус WEE впервые за 27 лет обнаружили в Аргентине

В 2023 году Аргентина уведомила Всемирную организацию здравоохранения о первом за последние 27 лет случае заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE). В стране выявили 1182 случая инфицирования лошадей. Первый за несколько лет случай заражения у человека обнаружили в сельской местности.

Прежде заболевания лошадиным энцефалитом фиксировали у аргентинцев в 1982–1983 и 1996 годах. Среди симптомов заболевания — головокружение и головная боль, миалгия, дезориентация и внезапная лихорадка.

Лошадиный энцефалит относится к редким заболеваниям, передающимся комарами.