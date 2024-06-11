Владикавказ, 11 июня, 2024, 11:16 — ИА Регнум. В результате крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в горах на территории Северной Осетии жертв и разрушений на земле нет. Об этом 11 июня сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

«На земле жертв и разрушений вследствие падения российского военного самолёта Су-34 нет — крушение произошло в горах», — написал он.

Глава региона также добавил, что съёмка и публикация в интернете частей потерпевшего крушение военного самолёта и места, где он разбился, строго запрещена.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 июня в Минобороны сообщили о крушении Су-34 ВКС России в горной местности Северной Осетии. Отмечалось, что военный самолёт проводил плановый учебно-тренировочный полёт.

Позднее в военном ведомстве рассказали, что, по предварительной информации, причиной крушения истребителя-бомбардировщика стала техническая неисправность. Ранее стало известно, что члены экипажа разбившегося Су-34 погибли.

В Красногвардейском округе в Ставропольском крае 19 апреля потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. Самолёт следовал на аэродром базирования после выполнения боевой задачи. Двоих лётчиков которые катапультировались, нашли живыми в поле и доставили в медучреждение. Третий член экипажа погиб.