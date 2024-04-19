Ставрополь, 19 апреля, 2024, 07:43 — ИА Регнум. На территории Красногвардейского округа Ставропольского края потерпел крушение самолёт. Воздушное судно упало в поле, сообщил 19 апреля губернатор региона Владимир Владимиров.

Кадры крушения самолёта в Ставропольском крае

«На территории Красногвардейского округа в поле упал самолёт. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, лётчики катапультировались», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Владимиров добавил, что информация о происшествии будет дополняться, и призвал доверять только официальным источниками и пользоваться официальными данными.

Как передавало ИА Регнум, днём 28 марта в Крыму потерпел крушение самолёт Су-35. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пилот не пострадал, он успел катапультироваться. Позже его подобрали спасатели на расстоянии 200 метров от берега.