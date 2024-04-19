Ставрополь, 19 апреля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Бомбардировщик Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России разбился в Ставропольском крае, 19 апреля сообщило Министерство обороны России.

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В ведомстве уточнили, что самолёт возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

«В Ставропольском крае после выполнения боевой задачи, при возвращении на аэродром базирования, потерпел крушение самолет Ту-22М3 ВКС России», — отметили в Минобороны.

Ранее глава региона Владимир Владимиров написал, что в Красногвардейском округе потерпел крушение самолёт. Он добавил, что воздушное судно упало в поле.

При этом лётчики смогли катапультироваться. По данным губернатора, разрушений и жертв удалось избежать.

Как сообщало ИА Регнум, у берегов Крымского полуострова потерпел крушение вертолёт Ми-24. Он упал у западного побережья региона из-за отказа техники.