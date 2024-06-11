Москва, 11 июня, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Городские службы перевели в режим повышенной готовности в Москве из-за ожидающегося резкого ухудшения погодных условий 11 и 12 июня. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Погода в Москве

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, за ближайшие двое суток в городе ожидается выпадение более 80% месячной нормы осадков. Ливень будет сопровождаться порывами ветра скоростью до 17 м/сек, также возможны гроза и град. В связи с неблагоприятными погодными условиями аварийные бригады инженерных компаний и префектуры административных округов находятся на круглосуточном дежурстве.

В Москве принимают меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий. В готовность приведены источники аварийного питания в электросетевых организациях.

Гражданам настоятельно рекомендуется воздержаться от пребывания на улице в непогоду. При выходе на улицу жителям города следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в первую неделю июня в Москве выпал 91% от месячной нормы осадков, при этом средняя температура воздуха за этот период превысила норму на 4,5 градуса. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова назвала такую ситуацию уникальной.

3 июня на Москву обрушился сильный дождь, интенсивные осадки сопровождались раскатами грома. Дождливая погода в столице сохранялась в течение нескольких дней.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что 6 июня в столичном регионе был обновлен суточный рекорд по количеству выпавших осадков. По его словам, нынешний показатель на 0,8 миллиметра превышает тот, что был отмечен 6 июня 1991 года.