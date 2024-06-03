Москва, 3 июня, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Сильный дождь обрушился 3 июня на Москву, первыми его заметили на юго-западных и западных окраинах столицы, передаёт корреспондент ИА Регнум.

Михаил Воскресенский /РИА Новости

Интенсивные осадки сопровождаются раскатами грома.

Ранее Гидрометцентр предупреждал жителей Москвы о том, что 3 июня в период до 21:00 в отдельных районах Москвы ожидается кратковременный дождь, гроза и град. Ветер будет дуть преимущественно юго-западный, его скорость достигнет 6–11 м/сек, при грозе возможны порывы до 15 м/сек.

В свою очередь в комплексе городского хозяйства столичной мэрии призвали горожан и гостей столицы в период осадков быть внимательными на улицах.

«По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня», — подчеркнули в официальном Telegram-канале комплекса.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее жителей Москвы также призвали быть внимательными и осторожными в связи с тем, что в городе местами ожидается ливень, град, гроза и ветер скоростью до 17 м/с.

Град и сильный ветер синоптики обещали москвичам и 1 июня. ГУ МЧС по Москве рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных манёвров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

30 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве 30-градусная жара в начале следующей недели сменится на комфортную летнюю погоду с температурой воздуха от +22 до +27 градусов.