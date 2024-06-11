Вена, 11 июня, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Австрийское радио и телевидение (ORF) выразило сожаление в связи с решением МИД России отозвать аккредитацию у журналистки Марии Книпс-Виттинг. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба ORF.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

«ORF сожалеет о решении МИД России, не может его понять и предпримет все необходимые шаги, чтобы и впредь обеспечивать независимое и всестороннее освещение событий из России для своей аудитории», — отмечается в пресс-релизе ORF.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Россия отозвала аккредитацию у журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения (ORF) Марии Книпс-Виттинг в ответ на действия Вены. В МИД добавили, что возможность аккредитации новых сотрудников ORF в России рассмотрят только после создания Австрией условий для работы российских медиа в Вене.

31 мая МИД вызвал посла Австрии Вернера Альмхофера, которому выразил решительный протест в связи с дискриминационными действиями против российских журналистов. Его предупредили, что если Вена не пересмотрит своё решение об отзыве аккредитации у корреспондента ТАСС Ивана Попова, то Россия примет ответные меры. Несмотря на это, 7 июня Попову пришлось покинуть Вену.

В конце декабря 2023 года посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил о потере Австрией внешнеполитической самостоятельности. Дипломат подчеркнул, что Москва уже не рассматривает Вену в качестве объективного посредника в международных конфликтах.