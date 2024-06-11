Петропавловск-Камчатский, 11 июня, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Камчатском крае жителя, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом во вторник, 11 июня, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

«После начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также намеревался передать сведения о местах расположения воинских частей.

В отношении задержанного возбуждено уголовного дело по статье 274.1 УК России («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня сотрудники ФСБ задержали бывшего российского военного лётчика, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мужчина намеревался собрать данные о расположенных в Калужской и Московской областях аэропортах.

До этого ФСБ задержала в Крыму четверых завербованных Киевом диверсантов, которым украинские спецслужбы поручили подорвать железнодорожное полотно, чтобы парализовать движение поездов, в том числе составов военного назначения. По словам одного из задержанных, он получил задание остановить взрывом поезд, по которому затем планировать нанести ракетный удар. В отношении задержанных следственный отдел ФСБ возбудил уголовные дела по статьям о подготовке теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России) и о незаконном приобретении, передаче, сбыте и хранении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК России).