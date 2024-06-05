Москва, 5 июня, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) уличили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами 61-летнего бывшего российского военного лётчика.

Кадр из видео

Мужчина, который был не согласен с проведением спецоперации, связался в соцсетях с представителями СБУ и предложил им свои услуги по обучению украинских пилотов, сообщает «Газета. ру».

Однако пенсионеру дали задание собрать данные об аэропортах, расположенных в Калужской и Московской областях, но он не успел его выполнить, поскольку был задержан ФСБ.

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Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ раскрыли агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе, созданную для проведения диверсий против военнослужащих Черноморского флота, а также на объектах инфраструктуры. Были задержаны пять человек, которых завербовали на территории Запорожской области.

При обысках в домах подозреваемых были обнаружены три бомбы и несколько килограммов взрывчатых веществ, в том числе британского производства. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и подготовке теракта. Один из задержанных планировал совершить диверсию на военном аэродроме, второй — подорвать высокопоставленного офицера, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

30 мая сотрудники ФСБ задержали в Крыму четверых завербованных Киевом диверсантов, которым украинские спецслужбы поручили подорвать железнодорожное полотно на разных участках, чтобы парализовать движение поездов, в том числе составов военного назначения. Один из задержанных рассказал, что он должен был остановить взрывом поезд, по которому затем планировалось нанести ракетный удар.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статьям о подготовке к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ) и о незаконных приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. З ст. 222.1 УК РФ). При обысках у них изъяли четыре взрывных устройства (каждое весом в килограмм) из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества C-4.