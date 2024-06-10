Москва, 11 июня, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Защита криминального авторитета Олега Медведева (известного как Шишкан, Олег Шишканов, Олег Раменский) в ближайшее время обжалует вынесенный в отношении него пожизненный приговор. Об этом заявил журналистам 10 июня один из адвокатов осужденного Сергей Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Приговор обжалуем», — сказал юрист, слова которого приводят «Известия».

Рогозин не стал раскрывать другие подробности.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня суд приговорил Олега Медведева к пожизненному заключению по обвинению в занятии им высшего положения в преступной иерархии, в организации преступного сообщества и нескольких убийствах. Криминальному авторитету также назначили штраф 5 млн рублей.

Кроме того, 17 подельников Медведева получили сроки от условных до пожизненных за убийства, бандитизм и участие в организованной преступной группе (ОПГ). В конце мая Генпрокуратура потребовала приговорить к пожизненному заключению Шишкана и трёх участников его банды — Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова.

По версии правоохранительных органов, Олег Медведев создал преступное сообщество для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Группировка занималась убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, а также незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.

В 2012 году участников банды обвинили в похищении и убийстве депутата Раменского районного совета Татьяны Сидоровой и членов её семьи за отказ отдать принадлежавшие ей земли. Тела жертв были обнаружены около одного из дачных массивов.

Самого Медведева задержали в 2019 году. Он согласится пойти на сделку со следствием и сдал остальных членов своей группировки.