Москва, 28 мая, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Сторона обвинения потребовала приговорить к пожизненному сроку заключения вора в законе Олега Медведева (известного как Шишкан, Олег Шишканов, Олег Раменский), которого ранее коллегия присяжных признала виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, в организации преступного сообщества и ряде убийств. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Владимир Андреев/URA.RU/TASS

Такого же сурового наказания Генпрокуратура запросила ещё для трёх участников банды ― Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова.

С учётом роли и степени тяжести инкриминируемых преступлений двум подсудимым ― Александру Морозову и Юрию Григорьеву ― необходимо назначить по пять лет лишения свободы условно, а Самвелу Сереканяну — семь лет и 11 месяцев лишения свободы условно.

Остальных из 18 членов преступного сообщества прокурор потребовал осудить на сроки от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима. По мнению стороны обвинения, подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 млн до 5 млн рублей.

Процесс по делу Медведева и его сообщников проходил во 2-м Западном окружном военном суде (заседания проводились в здании Мосгорсуда).

Как сообщало ИА Регнум, по версии следствия, Шишкан создал преступное сообщество с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Свидетельства о деятельности банды имеются с 2010 года, но, возможно, она существовала и гораздо раньше. По данным оперативников, под руководством Шишканова его «подчинённые» занимались убийствами, вымогательствами, причинением вреда здоровью, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов.

Помимо Шишканова, в банду входили ещё 18 человек. Участников преступного сообщества обвинили в похищении и убийстве в 2012 году раменского депутата Татьяны Сидоровой и членов её семьи за отказ отдать земли, принадлежавшие женщине. Тела убитых обнаружили вблизи одного из дачных массивов в Раменском районе. Площадь осматриваемой стражами порядка и следователями территория превысила 2 тыс. кв. км. Раскопки велись на глубину до десяти метров.

Шишканова задержали в 2019 году. Он пошёл на сделку со следствием и сдал остальных членов группировки. Задержанного обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьёй 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Своей вины вор в законе не признал.