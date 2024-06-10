Докучаевск, ДНР, 10 июня, 2024, 22:36 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике при боевых действиях пострадали трое сотрудников МЧС России, ликвидировавших пожар. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Светлана Шевченко /РИА Новости

«В ДНР вследствие боевых действий пострадали три сотрудника МЧС России», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

Уточняется, что инцидент произошёл в Докучаевском городском округе в результате срабатывания взрывоопасного предмета.

На данный момент пострадавшие, самостоятельно добравшиеся до больницы, находятся на амбулаторном лечении.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая в Горловке пострадали четверо сотрудников МЧС России. Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал пожарную машину, в которой находились спасатели, ехавшие тушить пожар. Тогда пострадавшие смогли самостоятельно эвакуироваться с места происшествия на втором автомобиле, им оказали необходимую медицинскую помощь.