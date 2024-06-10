Вашингтон, 10 июня, 2024, 20:52 — ИА Регнум. ВСУ якобы сбили российский самолёт дальнего радиолокационного обзора и наведения (ДРЛО) А-50 с помощью американского ЗРК Patriot в январе 2024 года, заявила 10 июня журналистам помощница начальника штаба 10-й армии США полковник Розанна Клементе.

Maxim Maksimov

«Ими [командованием ВСУ] была организована воздушная засада, и они смогли сделать это с нашими мобильными системами Patriot», — сказала она.

Клементе также заявила, что аналогичным образом ВСУ якобы сбили ещё несколько российских истребителей Су-27. Министерство обороны РФ в январе не сообщало о сбитых российских самолётах.

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов опроверг заявление представительницы Пентагона, назвав это безбожным враньём.

«Наш самолёт никто не сбивал, тем более американцы. У них ещё сбивалки не выросли», — сказал российский политик.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 июня сообщил об очередном сбитом самолёте ВВС Украины — МиГ-29. Всего российские средства ПВО сбили 611 украинских самолётов и 276 вертолётов.