Варшава, 10 июня, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Власти Польши не рассматривают причастность внешних сил к взрыву на оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве, заявил на пресс-конференции польский премьер Дональд Туск.

кадр из видео Премьер Дональд Туск

«Нет никаких поводов утверждать, что внешние силы стояли за трагическими событиями на производстве», — отметил Туск после выездного заседания кабмина в Белостоке.

Возможные причины инцидента он называть не стал, отметил лишь, что сейчас выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв на заводе прогремел 10 июня. Директор предприятия Эльжбета Сренявская заявила, что инцидент произошёл в центре ракетного топлива, который ввели в эксплуатацию несколько лет назад. По предварительной информации два человека пострадали, 59-летний сотрудник завода умер от полученных ран.

Позднее стало известно, что завод производил оружие и боеприпасы для Украины. В феврале 2022 года предприятие заключило договор с США о поставке «нескольких сотен» систем ПЗРК Piorun для передачи киевскому режиму. В мае 2023 года руководство сообщило, что запустило совместное производство с Украиной снарядов для танков ВСУ.

Кроме того, компания в мае сообщила, что поставляет Киеву малокалиберные боеприпасы и ракетные заряды, а также ПЗРК Piorun.