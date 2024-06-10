Варшава, 10 июня, 2024, 18:07 — ИА Регнум. На заводе «Меско» в Польше, где 10 июня прогремел мощный взрыв, выпускали противозенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun и снаряды калибром 125 мм, которые в том числе поставляли на Украину. Информацию об этом разметили на сайте предприятия.

mesko.com Противозенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Piorun

Завод в феврале 2022 года заключил договор с США о поставке «нескольких сотен» систем ПЗРК Piorun для передачи киевскому режима. В мае 2023 года предприятие сообщило, что запустило совместное производство с Украиной снарядов для танков ВСУ.

Кроме того, компания в мае сообщила, что поставляет Киеву малокалиберные боеприпасы и ракетные заряды, а также ПЗРК Piorun.

«Мы глубоко верим, что наша технология вместе со смелой бизнес-моделью вскоре принесёт ощутимые результаты в виде новых производственных мощностей и самих боеприпасов, которые необходимы Вооруженным силам Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, о взрыве в центре ракетного топлива на заводе «Меско» 10 июня сообщила глава предприятия Эльжбета Сренявская. После этого там начался пожар. По предварительным данным, один человек погиб, несколько пострадали. Пожарные прибыли на место происшествия.