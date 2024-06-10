Киев, 10 июня, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Украинские чиновники раскритиковали некоторые предоставленные компаниями Запада технологии с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и считают их в большей степени «хайпом», а не эффективными инструментами. Об этом 10 июня написал обозреватель агентства Bloomberg Марк Берген.

Иван Шилов ИА Регнум

Автор материала отметил, что Киев использует технологии ИИ, в том числе предоставляемые компанией из США Palantir Technologies, для принятия решений в зоне боевых действий.

«Украинские чиновники критиковали некоторые ИИ-чудеса, обещанные поставщиками технологий, называя их «научно-исследовательскими проектами», в большей степени хайпом нежели эффективными инструментами», — говорится в публикации.

При этом Берген не уточнил, какие именно это компании и из каких стран.

По его словам, представители стартапов Украины, в свою очередь, говорят о сложных ситуациях в зоне военных действий, например, со сбоями в работе интернета, в результате чего использование ряда приложений с использованием ИИ фактически невозможно. Вместе с тем, местным компаниям не дают доступ к данным, способным помочь им в разработке программ с использованием ИИ, так как эта информация считается секретной.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков пожаловался на поставляемые Киеву Западом дроны. По его словам, многие из них непригодны для использования в конфликте и им всё ещё нужны тестирование и доработка.

Гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин 3 апреля заявил, что российские военные опережают ВСУ в боевом применении беспилотников с ИИ. Он также подчеркнул, комментируя заявления CNN о том, что украинские войска якобы совершили ряд атак по территории России с помощью дронов с использованием ИИ, что БПЛА только на искусственном интеллекте в мире не существует.