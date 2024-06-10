Мумбаи, Индия, 10 июня, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Два пассажирских самолёта едва не столкнулись в аэропорту города Мумбаи в Индии, когда почти одновременно совершали взлёт и посадку на одной и той же полосе. Об этом сообщила газета The Times of India.

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Отмечается, что инцидент произошёл утром 8 июня. Самолёт А320 авиакомпании IndiGo приземлился на взлётно-посадочной полосе аэропорта. В этот момент с той же полосы взлетал лайнер А320 компании Air India. Минимальное расстояние между воздушными судами составляло 509 м.

Главное управление гражданской авиации отстранило от должности авиадиспетчера до окончания расследования. Его подозревают в нарушении правил, регулирующих взлёт и посадку самолётов.

Как передавало ИА Регнум, в мае агентство Reuters сообщило, что частный самолёт Boeing 757, принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу, столкнулся с другим бортом в международном аэропорту в американском штате Флорида. Во время руления самолёт Трампа задел крылом припаркованный на стоянке бизнес-джет. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт столкновения в аэропорту Флориды, однако в документе не указано, кто является владельцем частного Boeing 757.

В марте в петербургском аэропорту Пулково спецгрузовик, подвозящий на борт питание, повредил концовку крыла самолёта, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск. Никто из пассажиров не пострадал. Рейс направили другим бортом.