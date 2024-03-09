Санкт-Петербург, 9 марта, 2024, 11:57 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту «Пулково» спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолёта, в котором находились пассажиры, сообщило 9 марта Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Западное МСУТ СК России

«Спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолёта, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл вечером 8 марта в аэропорту «Пулково». Никто из пассажиров не пострадал. Рейс направили другим бортом.

Теперь следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Они проводят доследственную проверку по факту инцидента. Причины, обстоятельства произошедшего, а также причиненный ущерб устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, самолет Boeing 777-200, принадлежащий авиакомпании United Airlines, 7 марта потерял шину при вылете из аэропорта Сан-Франциско в Японию. Отлетевшая от самолёта шина приземлилась на парковке и повредила несколько автомобилей. На борту воздушного судна находились 249 человек. Самолёт совершил вынужденную посадку в Лос-Анджелесе. Никто не пострадал.

В августе 2023 года самолёт авиакомпании Emirates столкнулся с большим беспилотным летательным аппаратом при посадке в Ницце. В результате столкновения лайнер повредил крыло и остался в аэропорту.