Киев, 4 июня, 2024, 16:15 — ИА Регнум. В Киеве введены экстренные отключения электроснабжения. Об этом 4 июня сообщает пресс-служба энергокомпании «ДТЭК» в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

Отмечается, что в энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация. По указанию «Укрэнерго» в Киевской области проводятся экстренные отключения.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня генеральный директор компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сообщил, что на всей контролируемой Киевом территории были введены экстренные отключения электричества.

Позднее в компании «Укрэнерго» заявили об отмене экстренных отключений, добавив, что в случае превышения лимитов потребления электричества региональные энергетические компании могут вводить почасовые графики отключения.

В минэнерго Украины пояснили, что в следующие сутки предполагается импорт электроэнергии из других государств на уровне 26 134 МВт·ч. Перед этим глава компании Yasno уточнял, что экстренные отключения света ввели из-за тяжёлой ситуации в энергосистеме.