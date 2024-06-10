Москва, 10 июня, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В Москве для интеграции Мнёвниковской поймы в транспортную сеть города предстоит построить новые дороги и развязки, сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

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«Самыми масштабными объектами станут два моста через Москву-реку в створе ул. Мясищева и рядом с ул. Новозаводской, два велопешеходных моста через Москву-реку на ул. Островной и в сторону парка «Фили» и путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублëвского шоссе», — заявил градоначальник.

Собянин напомнил, что ранее в районе открылись две станции метро Большой кольцевой линии — «Мнёвники» и «Терехово». Новые транспортные маршруты свяжут между собой Мнёвниковскую и Татаровскую поймы.

Он также добавил, что в пойме продолжают активно строить жильё, спортивный кластер и офисы. На утверждение отправили концепцию благоустройства набережных.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Собянин проверил строительство моста через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Он отметил, что мост значительно улучшит транспортную ситуацию для 300 тысяч горожан. Длина сооружения составит 231 метр.

Здесь обустроят четыре полосы движения в каждом направлении. Также появятся тротуары для пешеходов. Мост соединит улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166 в Мнёвниковской пойме. Сооружение улучшит транспортное обслуживание в районах Филёвский парк и Хорошёво-Мнёвники, добавил Собянин.

6 июня Собянин сообщил, что новый участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Московской кольцевой автодороги до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе будет готов до конца текущего года. Протяжённость автодороги на новом участке составит 12,2 км. На нём построят четыре эстакады, два тоннеля, мост и четыре пешеходных перехода. На данный момент объект готов более чем на 60%.