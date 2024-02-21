Москва, 21 февраля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин проверил строительство моста через Москву-реку в районе улицы Мясищева. Переправа свяжет Филёвскую и Мнёвниковскую поймы. Об этом градоначальник написал в Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Транспортная инфраструктура в районе Хорошёво-Мнёвники активно развивается: появилась Северо-Западная хорда, мосты через Москву-реку и две станции метро, отметил мэр.

«Сейчас соединяем Мнёвники с районом Филёвский парк и территорией Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева. Здесь строят два автомобильных моста и один пешеходный», — рассказал Собянин.

Столичный градоначальник отметил, что ещё один пешеходный мост построят в сторону Хорошёво-Мнёвников. Всего их будет два. Один из них протянут в сторону Крылатского. Для автомобилистов также построят два моста.

«Этот автомобильный мост, по сути дела, новая трасса, которая соединит Шелепихинскую набережную, мост, который мы строим через Москву-реку, и этот мост. Таким образом, получится, что с Шелепихинской набережной можно проехать до Северо-Западной хорды», — подчеркнул Собянин.

Он отметил, что мост значительно улучшит транспортную ситуацию для 300 тысяч горожан.

Длина сооружения 231 метр. Здесь обустроят четыре полосы движения в каждом направлении. Также появятся тротуары для пешеходов.

Мост соединит улицу Мясищева с Проектируемым проездом № 1166 в Мнёвниковской пойме. Сооружение улучшит транспортное обслуживание в районах Филёвский парк и Хорошёво-Мнёвники, отметил Собянин.

Он подчеркнул, что здесь проложат пешеходные маршруты и обустроят удобные подъезды наземного транспорта к станциям метро «Мневники» и «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ).

Мост также позволит улучшить доступ к жилым кварталам, которые сейчас возводят в Мнёвниковской пойме. Также он способствует развитию объектов городской инфраструктуры.

Он будет востребован сотрудниками национального космического центра. В нём планируется создать около 20 тысяч рабочих мест, отметил мэр.

Градоначальник рассказал, что мост будет выделяться благодаря современному дизайну. Основные конструкции выкрасят в алый цвет. Архитектурно-художественная подсветка будет выполнять функцию дополнительного освещения.

Сейчас объект готов на 40 процентов. Генеральный директор АО «Дороги и мосты» Алексей Крапивин рассказал, что строительство идёт с опережением графика.

Опоры установили. Недавно строители произвели надвижку пролётных строений между берегами Москвы-реки. В марте все части моста соединят.

«На объекте трудятся более 300 человек, и мы планируем до конца 2024 года полностью завершить данный проект», — отметил Крапивин.

Как сообщало ИА Регнум со ссылкой на мэра Москвы, многоуровневую развязку в столичных районах Богородское и Метрогородок планируется достроить к концу 2025 года.

Градоначальник отметил, что работы идут на пересечении северного направления Московского скоростного диаметра (МСД) с Открытым шоссе, а после ввода объекта съезжать с МСД в сторону центра станет гораздо быстрее.

По его словам, сейчас рабочие сооружают опоры и стены разворотной эстакады, собирают конструкции моста, обустраивают опоры трамвайного путепровода и прокладывают инженерные коммуникации.