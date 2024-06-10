Минск, 10 июня, 2024, 11:06 — ИА Регнум. В Белоруссии за изготовление бомб задержали группу подростков, завербованных членами террористической организации, сообщил 10 июня канал ОНТ.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Отмечается, что в Комитет госбезопасности Белоруссии от западных спецслужб поступил запрос о помощи и содействии. Спецслужбы Запада обнаружили ряд Telegram-каналов нацистской идеологии, поддерживающих ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторые участники каналов оказались жителями Белоруссии. Подписчиков учили изготавливать взрывчатые вещества.

Сотрудники КГБ Белоруссии установили, что для пользователей Telegram-каналов была в свободном доступе литература по изготовлению взрывчатки и оружия, в том числе автоматов.

Подписчиков, которые оказались учащимися девятого и десятого классов, задержали. Они на допросе сообщили, что готовили и взрывали самодельные бомбы.

Белорусский канал опубликовал видео со взрывами, которые школьники размещали в своих Telegram-каналах. Также опубликованы фрагменты допросов. Один из школьников сообщил, что осуществил 11 взрывов.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ раскрыли сеть спецслужб Украины в Севастополе. Как стало известно в начале июня, сотрудники российского ведомства задержали пять человек, которые планировали диверсии в отношении военных Черноморского флота, а также взрывы на объектах инфраструктур. У них при обысках нашли три готовые бомбы и несколько килограммов взрывчатки, в том числе британского производства.

В конце апреля 2022 года ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии сторонника ИГ. Мужчина планировал теракт на объекте органов власти и правопорядка. У них изъяли компоненты для изготовления бомб.