Симферополь, 10 июня, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено через 46 минут после того, как было временно приостановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Most.life Крымский мост

Отмечается, что движение перекрыли в 01:10 мск. На данный момент ограничений нет, автотранспорт с обеих сторон Крымского моста движется без затруднений.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 июня движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Автомобилистов, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие.

На Украине ночью 10 июня сирены предупредили об опасности с воздуха население в пяти областях: Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской.