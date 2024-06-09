Москва, 9 июня, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Всем органам власти России, как федеральным, так и региональным, дано поручение оказывать поддержку соотечественникам, которые подверглись гонениям на Западе, заявила 9 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что многие из этих людей находятся в ситуации, в которой не могут рассчитывать на «моментальное» получение российского гражданства, передаёт «Газета.Ru».

«Регионы и соответствующие ведомства получили установку от руководства нашей страны на максимальную поддержку», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня МИД заявил, что действия НАТО и недружественных России стран усугубляют риски превращения Прибалтики и Северной Европы в зону повышенной напряжённости. Первый заместитель министра Владимир Титов и руководители посольств России в Великобритании, странах Прибалтики и Северной Европы провели совещание, на котором обсудили состояние отношений с государствами региона и уточнили задачи диппредставительств по защите интересов РФ в условиях созданной недружественными странами сложной геополитической ситуации.

31 мая член Совета при президенте России по правам человека Кирилл Вышинский сообщил, что власти Латвии намерены депортировать из страны более 800 российских пенсионеров, которые находятся на её территории по виду на жительство. Совет уже сформировал предложения об организации приёма этих граждан, сказал Вышинский. СПЧ хочет рекомендовать правительству регламентировать этапы переселения россиян из Европы, добавил он.