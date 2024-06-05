Москва, 5 июня, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Действия НАТО и недружественных России стран усугубляют риски превращения Прибалтики и Северной Европы в зону повышенной напряженности, заявил МИД РФ.

Nikita Dezhurny

Первый заместитель министр Владимир Титов провёл 5 июня в Калининграде совещание руководителей посольств России в Великобритании, странах Прибалтики и Северной Европы. Дипломаты обсудили состояние отношений со странами региона и уточнили задачи диппредставительств по защите интересов РФ в условиях созданной недружественными странами сложной геополитической ситуации, сообщил МИД.

«Предметно обсуждены текущие и будущие меры противодействия антироссийской политике недружественных государств. Констатировано, что власти этих стран продолжают осуществлять враждебный курс в попытке «сдерживать» Россию и добиваться дальнейшего разрыва естественных связей с нами. Дополнительным фактором, меняющим военно-политическую обстановку в Балтийско-Арктическом регионе, стало вступление в НАТО Финляндии и Швеции. Тем самым усугубляются риски превращения этой части евразийского континента в зону повышенной напряжённости», — сказано в сообщении.

Также участники заседания обсудили информационную и военно-мемориальную работу, противодействие попыткам фальсификации истории, защиту прав соотечественников, практические вопросы обеспечения функционирования посольств и ситуацию в Калининградской области.

Как сообщало ИА Регнум, 27 января президент России Владимир Путин на церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида заявил, что в странах Европы русофобию продвигают как официальную политику. Он добавил, что в некоторых государствах реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. Так, в странах Прибалтики множество людей объявляют недочеловеками и лишают самых элементарных прав, подчеркнул президент.

НАТО целенаправленно вовлекало в блок Финляндию и Швецию, чтобы начать подготовку этих стран к агрессивным действиям против России, в том числе в вопросах, касающихся угрозы российскому Северному морскому пути и арктическим широтам, отмечал в беседе с ИА Регнум военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отмечала, что учения НАТО, начавшиеся 26 апреля в Финляндии в непосредственной близости от границы с Россией, носят провокационный характер. Она заявила, что военный блок отрабатывает боевые действия на финской территории в рамках ведущейся против России гибридной войны, а недавно вступившая в НАТО Финляндия стремится поскорее вступить в эту авантюру.