Вашингтон, 9 июня, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Падение цен на сжиженный природный газ (СПГ) и перспектива его перенасыщения могут привести к тому, что он вскоре заменит собой нефть, пишет американское агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным агентства, каждый третий проданный грузовик в Китае работает на сжиженном природном газе. Такая ситуация ускоряет отказ от нефти в стране на долгосрочной основе.

Электромобили и грузовики, работающие на сжиженном природном газе, на 10-12% снизят необходимость в дизельном топливе и бензине в Китае уже к концу 2024 года, информирует агентство со ссылкой на данные Научно-исследовательского института экономики и технологий China National Petroleum Corp.

Похожая ситуация наблюдается и в судоходстве, где СПГ считается одним из основных заменителей «чёрного топлива». За последний год продажи природного газа для судов в морском хабе Сингапура выросли в 10 раз.

Ранее появились данные, что на энергетических рынках Европы и Азии ощущается переизбыток СПГ из-за того, что страны, ранее активно закупавшие сжиженный газ, начали реэкспорт углеводородов. Речь шла о Японии, Китае и Южной Корее.

Год назад эксперты заявляли о рекордном объёме поставок российского сниженного природного газа в Европу за один месяц. В ноябре 2023 года этот показатель стал самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн. Тогда больше всего СПГ было отправлено из России во Францию и Бельгию. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2022 года и составил 1,737 млн тонн за месяц.