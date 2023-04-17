Берлин, 17 апреля, 2023, 12:51 — ИА Регнум. На энергетических рынках Европы и Азии ощущается переизбыток СПГ в связи с тем, что страны, ранее активно закупавшие СПГ, — Южная Корея, Япония и Китай — начали реэкспорт углеводородов. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщило издание Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

По данным источника, перенасыщение мирового рынка природным газом в ближайшие несколько недель приведёт к снижению цен на «голубое топливо» как в Европе, так и в Азии. Как отмечает энергетический аналитик Bloomberg Intelligence Тэлон Кастер, цены, несмотря на резкое падение по сравнению с прошлогодними максимумами, по-прежнему остаются выше среднего показателя за последние десятилетия.

Любая экстремальная жара или засуха могут увеличить потребление газа, считает Кастер. По его словам, к началу третьего квартала импортёры начнут готовиться к зиме, что приведёт к обострению конкуренции за СПГ.

В материале подчёркивается, что в прошлом году европейские страны в целях уменьшения зависимости от российского газа установили мобильные терминалы для приёма СПГ, количество которых планируется также увеличить.

Ранее министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин заявил, что стране удалось преодолеть зависимость от российского газа, сократив долю поставок «голубого топлива» из России с 40% до 10%.