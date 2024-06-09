Пекин, 9 июня, 2024, 10:59 — ИА Регнум. В мавзолее основателя династии Цинь и императора Цинь Шихуанди обнаружили 16-тонный саркофаг, внутри которого находятся сокровища. Об этом сообщает археологический портал Arkeonews.

Airunp

Археологи отмечают, что саркофаг на глубине 16 метров может принадлежать сыну Шихуанди — принцу Гао. Как говорится в записях древнекитайского историка Сыма Цянь, Гао попросил своего брата отправить себя к отцу в загробный мир.

«Массивный 16-тонный саркофаг, спрятанный с сокровищами, был найден внутри гробницы, которая могла принадлежать сыну первого императора Китая. <…> В саркофаге был обнаружен очень богатый погребальный клад, состоящий из оружия, доспехов, нефрита, пары золотых и серебряных верблюдов, набора кухонной утвари и 6 тысяч бронзовых монет. При таком грандиозном погребении умерший мог бы быть одним из сыновей императора Цинь», — сказано в материале.

Вместе с тем специалисты допускают, что этот саркофаг может принадлежать не принцу Гао, а одному из высокопоставленных феодалов или полководцев.

Цинь Шихуанди был первым императором царства Цинь. Во время своего правления ему удалось завоевать шесть китайских царств и создать единую централизованную империю. При нём началось строительство Великой китайской стены. Кроме того, император известен тем, что построил терракотовую армию, состоящую из пехотинцев, лошадей, колесниц и всего остального снаряжения, необходимого для боя в натуральную величину.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая учёный Росс Феллоуз пришёл к выводу, что радиационное отравление природными элементами, содержащими уран, и токсичными отходами могло стать причиной гибели исследователей гробницы Тутанхамона, известной как «проклятие фараона». Считается, что из-за «проклятия», о котором предупреждали древние надписи, раньше срока умерли более 20 человек, открывавших могилу фараона в 1922 году. В их числе были археолог Говард Картер, который первым вошёл в гробницу, лорд Карнарвон, египтолог Артур Вейгалл и другие.

Феллоуз отметил, что в гробнице Осириса в Гизе с двумя каменными сундуками была связана интенсивная радиоактивность. Базальтовые ёмкости были точечным источником излучения, тогда как в окружающей известняковой породе уровень радона — промежуточного продукта распада урана — был обычным.

Под одной из пирамид в Саккаре в 1960-х годах нашли тысячи горшков, содержавших до 200 тонн неизвестных веществ. Предположительно, их захоронили вместе с мумиями. В руинах гробницы зафиксировали необычно высокий и локализованный уровень радона, что указывает на искусственный источник излучения.