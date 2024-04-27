Лондон, 27 апреля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Радиационное отравление природными элементами, содержащими уран, и токсичными отходами могло стать причиной гибели исследователей гробницы Тутанхамона, известной как «проклятие фараона». К такому выводу пришёл учёный Росс Феллоуз, сообщает 27 апреля Daily Mail.

Павел Барашев/РИА Новости Роспись в погребальной камере гробницы фараона Древнего Египта Тутанхамона

Считается, что из-за «проклятия», о котором предупреждали древние надписи, раньше срока умерли более 20 человек, открывавших могилу фараона в 1922 году. В их числе были археолог Говард Картер, который первым вошёл в гробницу, лорд Карнарвон, египтолог Артур Вейгалл и другие.

«Теория эффективно доказывает, что гробница действительно была «проклята», хотя и преднамеренным, биологическим способом, а не сверхъестественным образом, как предполагали некоторые древние египтологи», — говорится в статье.

В их числе были археолог Говард Картер, который первым вошёл в гробницу, финансировавший экспедицию Джордж Герберт, граф Карнарвон, египтолог Артур Вейгалл и другие.

Древнеегипетский текст угрожал тем, кто потревожит мумифицированные останки, смертью от «болезни, которую не определит ни один врач». Надписи в других захоронениях по всему Египту указывают на то, что древние люди знали о токсинах. В них упоминаются запретные из-за «злых духов» места.

Феллоуз отметил, что в гробнице Осириса в Гизе с двумя каменными сундуками была связана интенсивная радиоактивность. Базальтовые ёмкости были точечным источником излучения, тогда как в окружающей известняковой породе уровень радона — промежуточного продукта распада урана — был обычным.

Под одной из пирамид в Саккаре в 1960-х годах нашли тысячи горшков, содержавших до 200 тонн неизвестных веществ. Предположительно, их захоронили вместе с мумиями. В руинах гробницы зафиксировали необычно высокий и локализованный уровень радона, что указывает на искусственный источник излучения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее учёные предположили, что «проклятие гробницы» заключалось в распространении лёгочной инфекции. Согласно этой версии, исследователи умерли от «пещерной болезни», которую вызывают микроскопические грибки Aspergillus. Они размножаются в гробницах и выживают там чрезвычайно долго. Так, грибок мог убить графа Карнарвона, который умер от заражения крови после укуса комара и пореза повреждённого места бритвой.