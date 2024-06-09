* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 июня, 2024, 09:41 — ИА Регнум. В отношении бывшего участника игры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) могут возбудить уголовное дело по факту нарушения правил деятельности иностранного агента.

РИА Новости/Евгений Одиноков

«Аскерову грозит уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (ст. 330.1 УК РФ). Основания для этого есть», — сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на правоохранительные органы.

Если уголовное дело будет возбуждено, то Аскерову будет грозить до двух лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года Савёловский районный суд города Москвы вынес постановление о нарушении деятельности иноагента в отношении Аскерова. Он был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, и оштрафован на 40 тыс. рублей.

На сегодняшний день в реестре Минюста находятся 606 иностранных агентов, из них 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения, 428 физических лиц. Согласно российскому законодательству, они обязаны сопровождать все свои публикации специальной маркировкой. За её отсутствие для физических лиц предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Если иноагент нарушает закон третий раз в течение года, это может послужить поводом для возбуждения уголовного дела с максимальным наказанием до двух лет колонии.