Донецк, 8 июня, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Момент дуэли между российским БТР-82А с десантниками и украинским БМП Bradley в районе Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР) попало на видео. Кадры опубликовало сообщество«Военная хроника».

Кадр из видео

На кадрах видно, как в районе посёлка Сокол, недалеко от Очеретино под Авдеевкой, две боевые машины на высокой скорости мчатся друг к другу и ведут огонь. Однако чем именно закончилось столкновение, не сообщается.

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Как передавало ИА Регнум, 28 мая Минобороны показало кадры, как вертолёт Ка-52М Воздушно-космических сил России успешно поразил замаскированную технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки российских войск «Центр». Экипаж боевой машины ударил по противнику неуправляемыми авиационными ракетами. После стрельбы российские пилоты выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки. После завершения задания Ка-52М вернулся на аэродром вылета.

24 марта появились кадры, как российские военные группировки «Юг» развернули флаг России и Знамя Победы в освобождённой Клещеевке в ДНР.