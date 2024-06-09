Варшава, 9 июня, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Польше грозит уничтожение в случае ядерной войны, которую старательно пытаются развязать на Западе. Об этом 3 июня написал обозреватель Myśl Polska Лукаш Ястржембский.

Иван Шилов ИА Регнум Польша, ядерное оружие

«Ядерная война может начаться в любой день. Война может стать роковой для нашего народа, уничтожить нацию», — заявил он.

По его словам, сейчас мир балансирует на тонкой грани. Запад стал диктатурой и превращается в полицейское сверхгосударство, навязывающее свою волю другим народам. При этом богатые и влиятельные люди видят в войне спасение от грядущего падения мировой финансовой системы, считает автор.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что США не будут начинать ядерный конфликт с Россией. Ранее администрация Белого дома так и не решилась нанести ядерные удары по КНДР и Ирану, хотя их потенциал был куда более ограниченным, нежели у России, напомнила он.

Россию постоянно пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так. Не нужно доводить до угрозы его использования, призвал 5 июня президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Глава государства напомнил, что именно США были единственной страной, которая применила ядерное оружие, сбросив его на Хиросиму и Нагасаки.

Президент Польши Анджей Дуда выступил за присоединение к программе ядерного обмена и выразил готовность хранить ядерное оружие США на территории страны. Будущее Польши может оказаться под угрозой в случае размещения американского ядерного оружия, написало в мае издание Myśl Polska.