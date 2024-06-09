В Белгородской области пытались застрелить экс-мэра Купянска
ГУР: на экс-мэра Купянска Мацегору совершили покушение в Старом Осколе
Старый Оскол, Белгородская область, 9 июня, 2024, 03:45 — ИА Регнум. В городе Старом Осколе Белгородской области совершено покушение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Это случилось 7 июня, подтвердила пресс-служба Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР).
Уточняется, что в Мацегору выстрелили неизвестные около его дома. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в Москву.
В последнее время Мацегора работал директором спортивного комплекса «Георгиевский» в Старом Осколе.
На Украине Геннадия Мацегору обвинили в государственной измене. По утверждению прокуратуры, он предоставил российским военным транспорт, жильё, воду и горючее.
Как передавало ИА Регнум, двое полковников управления госохраны главы киевского режима Владимира Зеленского готовили покушение на руководителя разведки ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщила 26 мая британская газета The Times. Предположительно, сотрудники охраны планировали указать российским военным координаты кортежа, в котором ездит Буданов, чтобы по нему нанесли ракетный удар. Атаку якобы должны были зафиксировать дроны и сбросить боеприпасы, чтобы уничтожить выживших. Операцию планировали на начало мая. Обвиняемых в покушении на главу ГУР задержали.
Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива был убит выстрелами в упор 6 декабря 2023 года в коттеджном посёлке в деревне Супонево под Москвой. По версии следствия, убийца стрелял два раза в спину жертвы. Одна из пуль попала в голову, другая — в область сердца.
Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведомство причастно к убийству Кивы. По его словам, экс-депутат был убит в ходе спецоперации. Также он заявил о намерении продолжить подобного рода акции.