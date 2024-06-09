Старый Оскол, Белгородская область, 9 июня, 2024, 03:45 — ИА Регнум. В городе Старом Осколе Белгородской области совершено покушение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору. Это случилось 7 июня, подтвердила пресс-служба Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР).

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Уточняется, что в Мацегору выстрелили неизвестные около его дома. Пострадавшего в критическом состоянии доставили в Москву.

В последнее время Мацегора работал директором спортивного комплекса «Георгиевский» в Старом Осколе.

На Украине Геннадия Мацегору обвинили в государственной измене. По утверждению прокуратуры, он предоставил российским военным транспорт, жильё, воду и горючее.

Как передавало ИА Регнум, двое полковников управления госохраны главы киевского режима Владимира Зеленского готовили покушение на руководителя разведки ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщила 26 мая британская газета The Times. Предположительно, сотрудники охраны планировали указать российским военным координаты кортежа, в котором ездит Буданов, чтобы по нему нанесли ракетный удар. Атаку якобы должны были зафиксировать дроны и сбросить боеприпасы, чтобы уничтожить выживших. Операцию планировали на начало мая. Обвиняемых в покушении на главу ГУР задержали.

Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива был убит выстрелами в упор 6 декабря 2023 года в коттеджном посёлке в деревне Супонево под Москвой. По версии следствия, убийца стрелял два раза в спину жертвы. Одна из пуль попала в голову, другая — в область сердца.

Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что ведомство причастно к убийству Кивы. По его словам, экс-депутат был убит в ходе спецоперации. Также он заявил о намерении продолжить подобного рода акции.